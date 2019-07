Ivo Vieira: «Temos todos pretensões muito altas»

O VItória de Guimarães entrou com o pé esquerdo no campeonato de pré-época após ter perdido, este sábado, em Arouca frente à equipa local, por 2-1. Apesar do desaire, Ivo Vieira gostou da atitude dos seus jogadores."Não me posso refugiar no calor ou no contexto porque isso está sempre presente para ambas as equipas. Temos de acatar essas responsabilidades. O trabalho da equipa em termos de atitude foi muito bom. Tivemos praticamente 35 minutos no meio-campo adversário. Os grandes vivem com golos e nós temos de tentar ser dessa forma. O volume de jogo ofensivo foi bom. Tivemos muita bola, mas isso muitas vezes não ganha jogos. Se tivermos mais bola, aliando isso a objetividade, com certeza teremos sucesso e ganharemos mais jogos futuramente", avaliou o técnico após o primeiro teste de pré-temporada.Por outro lado, o treinador acentua a importância de dar tempo à evolução da sua equipa em torno das suas ideias e assevera que há "pretensões altas" em todo o grupo de trabalho. "Mais que tudo, acho que é importante conhecer a cada dia os atletas. Sabemos que o trabalho é árduo em cima de aspetos relacionados com tudo aquilo que é o jogo. Obviamente que as coisas estão longe de estar consolidadas, mas é um processo natural. Temos todos pretensões e expectativas muito altas, mas é para ir trabalhando, sendo muito rigorosos nos equilíbrios", disse ainda.Os vimaranenses iniciam amanhã um estágio de uma semana em Quiaios, onde realizarão mais dois jogos de preparação, frente a Aves, na quarta-feira, e Famalicão, no domingo.