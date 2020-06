Ivo Vieira: «Tenho de aceitar o resultado»

Ivo Vieira mostrou-se resignado no final da partida desta sexta-feira, com o Moreirense, que terminou com um empate (1-1). O técnico do V. Guimarães considerou que a sua equipa não tomou as decisões certas e que o adversário "fez pela vida".

Resignação

"Tenho de aceitar o resultado. O Moreirense fez pela vida e um golo. Na primeira parte, apesar de algumas transições que nos criaram problemas e poderiam ter dado um ou dois golos, também tivemos situações em que poderíamos ter feito dois ou três golos. Faltou, mais uma vez, definição no último terço. No culminar das jogadas, não tivemos uma boa tomada de decisão que nos permitisse introduzir a bola na baliza."

Mérito

"Na segunda parte, a equipa não respondeu a uma entrada mais forte [do Moreirense] e depois o jogo ficou dividido. Encontrámos duas equipas que quiseram ganhar o jogo, com estratégias diferentes, e foi o resultado. Queríamos ganhar, mas não foi possível. Houve mérito do Moreirense, mas também deveríamos ter feito melhor na tomada de decisão."



Incapacidade em ganhar pontos na luta pelo acesso à Liga Europa

"Deixa-me apreensivo. Queríamos ganhar. Há outro jogo hoje [entre Famalicão e Sp. Braga], mas o fundamental era ganhar este jogo. Ganhámos um ponto ao Rio Ave [perdeu 2-1 com o Benfica], mas poderíamos encurtar distâncias. Há algum desalento por não termos somado três pontos."



Insuficiente forma física da equipa

"Não acredito em termos muitos jogos nas pernas. Temos muitos jovens que queremos lançar. A equipa quebrou fisicamente na segunda parte com o Belenenses SAD e, hoje, com o Moreirense. A responsabilidade é minha. É possível que seja um erro meu na gestão das cargas físicas. Normalmente, as minhas equipas impõem intensidade ao jogo. Não temos conseguido isso nestes jogos [após a pandemia]. Temos de rever essa questão para sermos mais competitivos."

Ausência de público

"A falta de adeptos é um ponto a favor no elã dos atletas. Todos os clubes reclamam do mesmo. É desolante ver as bancadas despidas, mas isso não explica o resultado."