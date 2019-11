Ivo Vieira: «V. Guimarães joga muito em termos de qualidade de jogo»

Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, destacou a atitude e qualidade da sua equipa no empate caseiro (1-1) com o Arsenal, para a Liga Europa."A eficácia faz sempre a diferença nos jogos. A defensiva e a ofensiva. Temos de valorizar o que a equipa fez. Hoje, traduziu-se num ponto. Os jogadores foram fantásticos na abordagem ao jogo. Criámos, mais uma vez, mais situações de golo do que o adversário, como aconteceu noutros jogos. Foi algo normal contra outras equipas, mas não contra estas. É de louvar os vitorianos que estiveram aqui, a apoiar e a tentar alavancar a nossa estrutura. O que a equipa fez hoje merecia mais em termos de resultado. O empate não foi mau, porque é o primeiro ponto, mas é injusto face ao que tem sido a nossa caminhada. O Vitória joga muito, a par de outras duas ou três equipas portuguesas, em termos de qualidade de jogo. Quando o Vitoria não jogar, vou assumir isso", começou por dizer o técnico.O treinador vimaranense lembrou a diferença de orçamentos e de experiência nestas andanças mas vincou que "cada jogador tem duas pernas e dois braços."Estamos a procurar fazer a equipa crescer [na Liga Europa]. Se juntarmos toda a equipa e o treinador [do Vitória], provavelmente ninguém tem mais de oito ou nove jogos na Europa. A equipa tem encarado todos os adversários, teoricamente mais fortes, de igual para igual, e não foi inferior a nenhum. Agora, temos falhado nas bolas paradas e na finalização. É importante somar pontos, mas também é preciso os jogadores crescerem. E para se estar de novo na Liga Europa é preciso fazer um trabalho muito bom no campeonato. Queremos sempre atacar a baliza do adversário e jogar para ganhar todos os jogos. O Vitória apresentou-se em todos os jogos com boa qualidade de jogo, mas há diferenças de orçamento que podem fazer a diferença em termos de execução. Por norma, os clubes da Liga dos Campeões têm melhores executantes do que os da Liga Europa. O Vitória não tem condições para investir 15 milhões num jogador, mas tem condições para lutar pela vitória. Cada jogador tem duas pernas e dois braços", concluiu.