Ivo Vieira: «Vamos à Vila das Aves procurar um resultado postivo»

Depois da polémica que se gerou no último jogo, com o FC Porto, na sequência dos insultos racistas a Marega, Ivo Vieira tem as baterias apontadas para o jogo com o Aves. O técnico não quer que a equipa menospreze o adversário por ser último classificado e alerta para a necessidade de os vimaranenses conquistarem os três pontos.





"O Aves vai oferecer muitas dificuldades, em função do que tem feito nas últimas jornadas. É um adversário que somou pontos nos últimos jogos fora de portas, percebemos que temos de estar preparados para um adversário competitivo. Há umas semanas estava numa fase menos favorável, mas a esperança continua para o nosso adversário. Temos de ser mais fortes e organizados para somar os três pontos.""Quando não ganhamos jogos, ficam sempre marcas. Temos de nos agarrar ao que de bom fizemos. Tivemos um comportamento de grande nível, apenas o resultado foi o que não procurávamos. Estamos conscientes do que fazemos, acreditamos sempre que é possível um bom resultado. Vamos à Vila das Aves levando muito do que fizemos contra o FC Porto, procurando desta vez um resultado positivo.""A única diferença em relação à preparação deste jogo é o encurtamento do espaço de trabalho. Os jogadores estão tristes por não termos ganho o jogo, porque lutamos para outro resultado diante de um candidato a ser campeão. Quando não se ganha há maior tristeza, mas procuramos passar confiança para que este jogo seja diferente em termos de resultados. Passou a ser uma semana normal como todas as outras, porque o nosso foco é o jogo com o Aves. É importante somar os três pontos.""É fundamental não menosprezarmos o adversário, o Aves já teve resultados bem conseguidos contra equipas fortes. Ganhou ao Sp. Braga em casa, empatou em Famalicão, perdeu pela margem mínima com o Benfica e Sporting. É uma equipa muito competitiva, independentemente do lugar que ocupa. Não podemos desprezar o nosso adversário. Não devemos olhar para a posição do Aves, temos de ser fortes e competitivos porque está um adversário do outro lado a querer sair do último lugar. Queremos chegar perto dos lugares cimeiros, estamos a trabalhar em cima disso e nada mais do que isso.""Se tivéssemos ganho tínhamos encurtado distâncias. O jogo foi de grau de dificuldade elevado, mas lutamos pelos três pontos. Temos agora uma oportunidade para conseguir lutar por esses três pontos. Isto é uma maratona, no fim vamos ver onde estamos. Se estivéssemos três ou quatro lugares acima era mais confortável. No fim veremos se conseguimos o lugar que pretendemos para o acesso às competições europeias.""Vou voltar a repetir: a semana não foi alterada na preparação do jogo. Sobre todas as outras questões, o Vitória já emitiu um comunicado em que é bastante explícito sobre a sua posição. Nada tenho mais a dizer sobre a questão.""O Vitória tem uma grande massa, é uma uma nação, tem um povo apaixonado pelo clube. É bem evidente a sua paixão em todos os jogos, neste jogo não vão fugir à regra. Vão estar em massa, a apoiar o clube. Isso é um dado adquirido em todos os jogos.""São comportamentos que não consigo controlar, não posso fazer comentários sobre isso."