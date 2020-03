Ivo Vieira: «Vamos fazer de tudo para dar continuidade às vitórias»

Ivo Vieira fez esta sexta-feira o lançamento do jogo do V. Guimarães com o Paços de Ferreira, domingo, na Capital do Móvel, e frisou que a palavra de ordem dos minhotos nesta partida será 'lutar'. "Lutar em todos os lances para ter intensidade e lutar pelos pontos."





"Quando se ganha e se soma pontos há uma felicidade maior, maior motivação e o élan cresce a cada dia. Vamos fazer de tudo para dar continuidade às vitórias, sabendo de antemão que é um jogo que nos vai oferecer muitas dificuldades. Vamos lutar, essa terá de ser a palavra chave, em todos os lances para ter intensidade e lutar pelos pontos.""Em termos de luta e duelos vamos ter de ser muito fortes, pelas características daquelas gentes, das raízes daquele clube. Temos de igualar esse comportamento no jogo. O melhor que se pode levar em relação ao último jogo é a capacidade com que os atletas se adaptaram às condições nos jogos com o Tondela e Aves. No Aves só na segunda parte conseguimos perceber o que o jogo pedia. Repetimos isso no jogo com o Tondela. Com chuva torrencial, o campo estava pesado, mas adaptámo-nos muito bem a esse momento. Não é frequente treinar nessas condições, por isso é de louvar a forma como a equipa se adaptou. Acredito que o campo vai estar razoavelmente bom, no mínimo.""Se tivermos mais espaço poderá ser mais vantajoso em alguns momentos do jogo, mas as dificuldades aumentam porque significa que podem atacar mais a nossa baliza. São momentos diferentes, em casa o Vitória é uma equipa muito forte, que gosta de atacar, onde os adversários naturalmente baixam as linhas e procuram ferir-nos em transições. Isso aconteceu na primeira volta. Acredito que vá ser um pouco diferente, mas isso não traz mais facilidades. O fator casa traz sempre um élan diferente às equipas, como pode acontecer com o Paços, não deixando de ser uma equipa organizada e competitiva. Temos de aproveitar todos os momentos do jogo para procurar fazer mais golos que o nosso adversário.""O Vitória tem um leque de atletas que brigam e trabalham para conseguir espaço na equipa. O Ola é mais um que luta. As minhas decisões são em função das respostas nos treinos. Sendo o Ola ou outro qualquer, tem muito a ver com o seu desempenho à semana. Os que dão sinais de que podem acrescentar mais à equipa vão para a luta, os outros têm que esperar por mais espaço. Hoje o Ola já não sofre dos problemas com lesões, tem de continuar a ter o rendimento que teve. É um jogador com muita qualidade, que pode melhorar dia a dia.""Sim, preparamo-nos desde o início da época para esse desafio. Nunca vou fugir a essa responsabilidade. A equipa está preparada. Os resultados positivos ajudam-nos a acreditar e confiar, sabendo que não é uma tarefa fácil, mas possível, não só pelo que que fazemos mas pelo que os nossos adversários nessa luta podem ou não dar ao campeonato. Acreditamos muito na equipa.""Não. A mim só me resta dizer que é o futebol que temos e sou mais um desses a quem pode chegar, ou não. Todos estamos sujeitos ao mesmo."