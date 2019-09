Ivo Vieira: «Vitória merecida, mas tivemos muitas dificuldades»

Foi apenas com um penálti no período de descontos que o V. Guimarães venceu o P. Ferreira (). Ivo Vieira reconhece que a sua equipa passou por dificuldades, elogiando a organização defensiva dos pacenses."O Paços esteve bem organizado, fechando-nos os espaços interiores e obrigando-nos a conduzir o jogo por fora. Teve sempre muita gente na área e na entrada da área para impedir que jogadores nossos aparecessem a rematar.Não fizemos um jogo tão bom como alguns dos anteriores, mas queria dar uma palavra aos jogadores, porque, quando há um resultado destes, dá a impressão de que os jogadores não conseguiram resolver o jogo. Acaba por ser uma vitória merecida, da equipa que jogou melhor e mais quis ganhar, mas foi um jogo no qual tivemos muitas dificuldades.Os nossos adeptos foram pacientes e apoiaram, mas vão perceber que, muitas vezes, os adversários vão ter este comportamento aqui [em Guimarães]. O Paços teve um grande mérito em anular os nossos momentos. A equipa trabalhou, esteve muito tempo no meio-campo adversário, mas o adversário, por mérito, anulou-nos muitas das possíveis situações de golo.Não me refugio nos resultados positivos [para esconder os problemas no ataque]. Em alguns dos jogos que estão para trás, o Vitória criou muitas oportunidades e foi perdulário. Hoje, inteligentemente, o Paços baixou as linhas e tirou-nos espaço. Nestes jogos, quase é preciso um 'pinheiro', fortíssimo nos cabeceamentos, para marcar. O que mais se aproxima disso é o Bruno [Duarte]. Não temos avançados grandes e fortes no jogo aéreo, porque não se enquadram na nossa ideia de jogo. São jogadores mais de posse.Colocámos o Rochinha e o Marcus Edwards [nas alas] para tirar mais cruzamentos para os pontas de lança. Não há dúvidas que o Vitória foi superior em todos os aspetos, mas se habitua as pessoas à criação de oportunidades de golo, surge algum desalento. Mas jogámos quase sempre no meio-campo do Paços", disse depois do jogo.