Ivo Vieira: «Vou parar para um período de reflexão, dedicar algum tempo à minha família»

O Vitória de Guimarães empatou (2-2) diante do Santa Clara, naquele que foi o último jogo de Ivo Vieira no comando da equipa vimaranense.





No final do encontro, o treinador assumiu ter recebido propostas para iniciar um novo projeto "em breve", mas que prefere dar uma pausa à sua carreira e dedicar mais tempo à família."Tive há poucos dias a possibilidade de iniciar outro projeto em breve, mas pelo que foi a época, prolongada, não sinto que tenha espaço para iniciar um projeto no imediato. Vou parar para um período de reflexão, dedicar algum tempo à minha família e para perceber como posso crescer como treinador e como homem. Aprendi imenso e tenho a agradecer o apoio de todos os vitorianos. Não posso enjeitar que venha a acontecer alguma surpresa num futuro próximo, mas neste momento é essa a minha ideia: descansar para regressar mais forte, nada está definido para o imediato."Durante muitos jogos tivemos um futebol atrativo, qualidade de jogo, embora em muitas partidas não tivéssemos a eficácia que desejávamos. Acho que o Vitória teve qualidade, dominou, quis ganhar e faltou o pormenor que muitas vezes fez a diferença. A equipa também é muito jovem, com muitos jogadores que não conhecem o nosso campeonato, e certamente para o ano o Vitória vai tirar proveito da aprendizagem que fizemos este ano", concluiu.