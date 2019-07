Ivo Viera promete equipa "a praticar bom futebol e dar espetáculo"

O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, prometeu na sexta-feira uma equipa "a praticar bom futebol e dar espetáculo" na Liga NOS.O técnico dos minhotos perspetivou a temporada 2019/20 no final do sorteio da competição, que aconteceram no Porto, não se alongando sobre o escalonamento de jogos que calhou à sua formação."O que vai ditar se o sorteio foi, ou não, favorável são os resultados das equipas. Temos de jogar todos uns contra os outros, e os que forem mais competentes saberão se o sorteio foi o ideal", disse Ivo Vieira.O técnico quer que a sua equipa deixe uma boa imagem esta época, esperando contribuir para que o campeonato "seja mais rico em termos de qualidade", esperando que, com isso, "Portugal possa crescer internacionalmente"."Temos objetivos bem vincados, de fazer o melhor possível, de lutar por aquilo que acreditamos e de conseguir proporcionar bom futebol e bons espetáculos. É isso que sempre defendi nas minhas equipas e não vou fugir à regra esta época", disse o treinador do Vitória de Guimarães.A formação da Cidade Berço arranca sua prestação na Liga NOS com uma deslocação a Vila do Conde, a 12 de agosto, para defrontar o Rio Ave.