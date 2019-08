Ivo Vieira antevê eliminatória com o Ventspils: «Vamos fazer tudo para ganhar»

O treinador Ivo Vieira afirmou esta terça-feira que o Vitória de Guimarães quer vencer fora os letões do Ventspils, em jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, apesar do ciclo de vários jogos no início de agosto.Depois das vitórias por 4-0 sobre a Jeunesse Esch, do Luxemburgo, para a Liga Europa, na quinta-feira anterior, e por 1-0 sobre o Feirense, para a Taça da Liga, a turma minhota volta aos relvados na quinta-feira, no Leste da Europa, e a expectativa, adiantou o seu treinador, é a de conseguir "um resultado positivo"."A expetativa é de conseguir um resultado positivo. Temos por hábito, a cada dia que passa, reforçar a ideia de que todos os jogos são para ganhar. Os nossos opositores dificultam a nossa tarefa, mas a nossa ideia é sempre conseguir um resultado positivo. Vamos fazer tudo para ganhar.""Isso ficou muito evidente no jogo da Taça da Liga. Estão todos preparados para os grandes desafios que se avizinham. Em termos e treinos temos de recuperar os que têm cargas excessivas mais acumuladas, potenciando outros para darem uma resposta condizente com o que se quer do jogo. Não me vou queixar, mas há falta de espaço para trabalhar sobre a nossa ideia de jogo. É muito bom estar nesta posição, ter jogos duas vezes por semana. É sinal de que estamos nas provas. Se conseguirmos prolongar o mais tempo possível este número de jogos em curo espaço de tempo tanto melhor."A Jeunesse criou-nos muitas dificuldades com um bloco muito baixo, julgo que este adversário será diferente. Pela informação que temos, é uma equipa que vai querer disputar mais o jogo, que tem gente rápida na frente, um ponta-de-lança alto, que segura bem a bola, um extremo rápido, dois homens no meio-campo que são bons executantes. Os que vão passando são os melhores, tal como no campeonato o primeiro é a melhor equipa. A Jeunesse jogou com uma equipa mais forte, passou e por isso foi mais competente que os outros. O grau de dificuldade vai aumentando. Na Taça da Liga disputamos um jogo com uma equipa mais competitiva que a Jeunesse, claramente, mas a equipa ajustou-se de forma natural e foi muito competente. Estamos preparados para encarar o jogo da melhor forma possível.""O espírito é o mesmo, independentemente da competição. O jogo mais importante para o Vitória, neste momento, é o de quinta-feira. Os que vêm para a frente não nos oferecem problemas no imediato. Temos de encarar todas as competições com muita seriedade, com o chip ligado, fazendo tudo para conseguir passar a eliminatória. Temos de mentalizar os jogadores que o desafio seguinte é o mais importante."O Vitória de Guimarães defronta o Ventspils, da Letónia, na quinta-feira, às 17:45 de Lisboa, num encontro que vai ser disputado no Estádio Daugava, em Riga, e arbitrado pelo eslovaco Filip Glova.