Já há entendimento para a renovação de André André com o V. Guimarães

O Vitória e André André já chegaram a um entendimento com vista à renovação do contrato do médio, capitão da equipa vimaranense, avançou o 'Guimarães Digital'. Restam ainda acertar uns derradeiros pormenores para, então, ser confirmada oficialmente a prolongação do vínculo de André André.





O atual contrato do jogador é válido até ao final da presente temporada e o seu peso no balneário e no processo de jogo da equipa fez com que fosse um dossiê prioritário para a administração liderada por Miguel Pinto Lisboa.