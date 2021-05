Já há localização para a nova academia do V. Guimarães

A nova academia do V. Guimarães vai ser construída na freguesia de Silvares e em Ponte, na zona de Campelos, em terrenos do Parque do Ardão. A informação foi veiculada pelo 'Desportivo de Guimarães', na sequência da confirmação de Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães.





"O Parque de Ardão não deixará de ser um parque de lazer comunitário onde haverá o mínimo da estrutura da Academia e a maior parte dos campos e das infraestruturas serão em Ponte, ficando os dois locais ligados com caminhos pedonais para servir as duas áreas que são contíguas", referiu o edil, explicando assim o funcionamento do projeto uma vez que as duas zonas referidas estão separadas por uma estrada.