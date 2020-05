Já só há um caso positivo de Covid-19 no plantel do V. Guimarães

Já só há um caso positivo de Covid-19 no plantel do Vitória, ao invés dos três inicialmente anunciados pelo clube. De acordo com as informações apuradas por Record, dois dos três elementos infetados só acusaram positivo no rastreio realizado no dia 8 de maio, tendo dado positivo em mais do que um teste feito posteriormente a isso.





Os dois elementos em questão estiveram sempre assintomáticos, ao contrário do outro caso positivo, que chegou a apresentar alguns sintomas da doença. O Vitória aguarda agora por autorização para reintegrar os dois jogadores nos treinos, até porque se tratam de duas peças importantes na manobra de Ivo Vieira, ao contrário do caso que continua positivo.