Jacob Maddox e Bruno Duarte estreiam-se nos convocados do V. Guimarães

O médio Jacob Maddox e o avançado Bruno Duarte são as estreias nos convocados do Vitória de Guimarães, sendo opções para defrontar domingo o Rio Ave, na segunda jornada da Liga.

O médio inglês, de 21 anos, contratado ao Chelsea no mercado de transferências em curso, e o ponta de lança brasileiro, de 24, melhor marcador vitoriano na época anterior, com 10 golos em jogos oficiais, recuperaram das lesões com que se debatiam e foram chamados para o encontro de domingo, em Vila do Conde, segundo a lista publicada no sítio oficial dos vimaranenses.

Em sentido inverso, o treinador Tiago Mendes retirou da convocatória os médios Kim Jung-Min e Abouchabaka e o avançado Noah Holm, internacional sub-19 norueguês que se estreou na Liga na jornada anterior, num embate frente ao Belenenses SAD (derrota por 1-0) em que esteve em campo durante 27 minutos.

Os defesas Yann Bisseck e Mascarenhas e os médios Wakaso e Joseph continuam lesionados, ao passo que o extremo angolano Nélson da Luz, o mais recente dos 16 reforços vitorianos contratados para esta época, permanece afastado das opções após ter acusado positivo à covid-19, aquando da chegada a Portugal, na primeira quinzena de setembro.

O encontro entre Vitória de Guimarães e Rio Ave começa às 21:00 de domingo, no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde, com arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.

Lista de 21 convocados:

Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Celton Biai.



Defesas: Sacko, Sílvio, Jorge Fernandes, Abdul Mumin, Suliman e Jonas Carls.

Médios: Pepelu, Mikel Agu, Dénis Poha, André André, Janvier, André Almeida e Jacob Maddox.

Avançados: Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Lyle Foster e Bruno Duarte.