Jacob Maddox pára seis semanas devido a lesão muscular

O extremo Jacob Maddox vai falhar os jogos do Vitória de Guimarães por seis semanas, devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita, confirmou este domingo à Lusa fonte oficial dos vimaranenses.

O extremo inglês, de 22 anos, lesionou-se na quarta-feira, na partida dos quartos de final da Taça da Liga, frente ao Benfica, em Lisboa, que terminou com a passagem dos encarnados à 'final four', nos penáltis (4-1, após 1-1 nos 90 minutos).

Contratado no início da Chelsea, clube da Liga inglesa no qual se formou, sem cumprir qualquer minuto pela equipa principal, Jacob Maddox participou até agora em seis jogos oficiais dos vimaranenses, tendo-se estreado no triunfo sobre o Gil Vicente (2-1), para a sexta jornada do campeonato, em 01 de novembro.

O futebolista tem ainda, no currículo, um título europeu de sub-19, pela seleção de Inglaterra, alcançado em 2017, na Geórgia, numa final em que derrotou Portugal (2-1), com a participação de outros dois vitorianos, o central Suliman e o extremo Marcus Edwards.