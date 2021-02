Janvier rende Quaresma nos convocados do V. Guimarães

O médio Janvier está disponível para a receção do Vitória de Guimarães ao Boavista, na abertura da 21.ª jornada da Liga NOS, na sexta-feira, enquanto o internacional português Quaresma vai falhar o desafio devido a lesão.

O jogador francês, de 22 anos, integra a lista de convocados hoje divulgada no sítio oficial dos vimaranenses, depois de ter falhado a visita ao Paços de Ferreira (derrota por 2-1), no domingo, devido a uma lesão muscular numa das coxas.

Já Quaresma, extremo de 37 anos que, até agora, marcou três golos e fez cinco assistências em 22 jogos pelos vitorianos, sofreu um traumatismo no joelho direito e falha a receção à formação axadrezada.

Além do atacante, também o lateral esquerdo Sílvio e o médio Joseph estão lesionados, não sendo, assim, opções para o treinador João Henriques.

Nas opções para a baliza, Jhonatan substituiu Celton Biai face à convocatória da jornada anterior.

O encontro entre Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 32 pontos, e o Boavista, 17.º, com 18, está agendado para as 20:30 de sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.



Lista de convocados:

Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Jhonatan.

Defesas: Zié Ouattara, Sacko, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, Suliman e Gideon Mensah.

Médios: Wakaso, Mikel Agu, Pepelu, André André, Miguel Luís, Janvier e André Almeida.

Avançados: Rúben Lameiras, Marcus Edwards, Rochinha, Noah Holm, Bruno Duarte e Óscar Estupiñán