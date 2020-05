Jason Bahamboula: «Ficámos bastante contentes por regressar aos treinos»

Jason Bahamboula chegou a Guimarães no final do mês de janeiro e não podia estar mais feliz com a retoma dos treinos. "Ficámos bastante contentes quando soubemos que iríamos regressar aos treinos. Treinámos em casa durante um período, com o recurso ao vídeo, mas é melhor treinar no relvado. Isso permite-nos readquirir o ritmo e voltar à nossa forma física para podermos almejar uma próxima época boa", afirmou o avançado francês, de apenas 18 anos.





Formado no Caen, Jason fez dois jogos até agora pela equipa sub-23 e marcou um golo, contando com outras duas partidas pela equipa B do clube da Cidade Berço. "Houve várias mudanças quando vim para o Vitória. O clube está sempre à minha disposição para eu não me sentir sozinho, mas agora estou mais dependente de mim próprio. Fui bem recebido, os colegas deixaram-me à vontade e vou dar tudo pela equipa", garantiu, ele que realça o papel do colega "Ibra" na sua adaptação a Guimarães.