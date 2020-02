Jhonatan dado como apto quase um ano depois

O calvário de Jhonatan chegou ao fim, praticamente um ano volvido desde a grave lesão sofrida no braço, e o guardião já pode entrar nas contas de Ivo Vieira. O guarda-redes brasileiro foi dado como apto pela primeira vez desde que chegou ao Vitória, no defeso, e passou a constituir, de forma natural, mais uma opção para o técnico na luta pela baliza.





Contratado pelo emblema da cidade berço ao Moreirense no verão, a custo zero, num processo que gerou polémica entre ambos os emblemas, Jhonatan ainda não conseguiu estrear-se com a nova camisola, em virtude de uma fratura no braço contraída em março passado, ainda ao serviço do Moreirense, num jogo frente ao Marítimo.Algo que, claro está, pode agora acontecer, dado que o guardião abandonou definitivamente o boletim clício vitoriano. O primeiro passo nesse sentido foi até dado nas Aves, num jogo para o qual Jhonatan foi convocado e no qual até participou nos aquecimentos, antes de ficar de fora das opções.No entanto, o regresso do guarda-redes não foi a única novidade nos trabalhos. Isto porque também João Carlos Teixeira está de volta ao ativo, depois de uma microrrotura que o deixou de fora dos jogos com o FC Porto e com o Aves. O criativo foi reintegrado e está em condições de regressar às contas para o duelo com o Tondela, no domingo.Assim sendo, Joseph e Wakaso são os únicos nomes que se mantêm no boletim clínico do Vitória.