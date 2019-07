Jhonatan: «Europa é mais uma motivação para mim»

Terminado o contrato com o Moreirense, Jhonatan foi finalmente apresentado como reforço do Vitória. O guarda-redes foi a novidade no treino matinal dos minhotos e deu-se a conhecer aos adeptos da parte da tarde, não escondendo o entusiasmo por esta nova etapa na sua carreira.





"Espero adaptar-me o mais rápido possível ao clube e poder contribuir da melhor forma. Jogando, ou não, vou sempre contribuir com o meu melhor, defendendo a camisola de um clube com tradição. Espero poder alcançar muitos objetivos com a camisola do Vitória", começou por dizer Jhontana, em declarações aos meios do clube, frisando também que poder jogar nas competições europeias é um fator extra de motivação: "Para um jogador isso é uma valorização muito boa. Dá visibilidade aos jogadores e ao clube. É mais uma motivação para mim. Espero, junto com os meus companheiros, ajudar o clube a concretizar os seus objetivos, o primeiro passar esta 2.º pré-eliminatória."O guarda-redes muda-se para Guimarães depois de dar nas vistas em Moreira de Cónegos, tal como Ivo Vieira. "Conheço o treinador, sei a forma como ele joga, isso facilita mais. Com os tempos os jogadores vão ver que o trabalho dele é muito bom, a equipa técnica é muito boa. O esquema tático é bom de se jogar, vai ajudar-nos a concretizar bons objetivos", referiu Jhonatan, de 28 anos, deixando ainda uma palavra aos adeptos: "Joguei pela primeira vez contra o Vitória em Moreira de Cónegos, senti logo essa paixão que eles têm pelo clube. Quando joguei aqui no estádio pude completar essa ideia. São adeptos apaixonados, que jogam junto com a equipa. Se nos unirmos, só temos a ganhar com isso."