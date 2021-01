Jhonatan passa de inconclusivo a positivo e aumenta número de casos de Covid-19 no V. Guimarães

Após um teste inconclusivo na manhã desta quarta-feira, Jhonatan testou positivo no segundo rastreio e junta-se a Bruno Varela e a Pepelu na lista de infetados com Covid-19 no plantel dos minhotos.





Assim, de uma assentada, João Henriques perdeu dois guarda-redes para os próximos 10 dias, sendo praticamente certo que a baliza estará entregue a Trmal no jogo com o Marítimo. No encontro seguinte, com o Benfica, Bruno Varela já deve estar apto a recuperar a titularidade.