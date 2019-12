João Carlos Teixeira e a receção ao Sp. Covilhã: «Queremos um Natal bom»

O V. Guimarães apenas depende de si para seguir em frente na Taça da Liga e marcar presença na final four da competição, que irá realizar-se em Braga, em janeiro. Se vencer o Sp. Covilhã, este sábado, o emblema vitoriano carimba o passaporte para a próxima etapa da prova e esse é um objetivo que João Carlos Teixeira não quer deixar fugir.Apesar de estar à espera de um adversário complicado, o médio só pensa num triunfo para fechar o ano de forma positiva. "A equipa está confiante, estamos preparados e vamos querer ganhar o jogo. Sendo em nossa casa, com os nossos adeptos, vamos tentar desfrutar ao máximo do jogo para acabar bem o ano. Queremos um Natal bom", começou por dizer, em declarações aos meios oficiais do emblema vitoriano, prosseguindo com a ideia."Dentro do grupo, só a vitória é importante. E estamos preparados porque sabemos o que temos de fazer. Já foi falado. Sabemos a importância do jogo e o que vai representar para nós e para os nosso adeptos ir à final four", frisou, garantindo estar à espera "de um forte apoio em Braga", caso se concretize a passagem à derradeira fase.Ao adversário, João Carlos Teixeira deixou elogios, não negando, ainda assim, o favoritismo do Vitória à partida. "Eles motivados vão estar porque têm a possibilidade de passar, mas nós, jogando em casa e sendo uma equipa mais forte, temos de fazer o nosso trabalho", concluiu.