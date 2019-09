João Carlos Teixeira e Guedes fora da Liga Europa

A UEFA já divulgou as listas de inscrições de todos os clubes para a Liga Europa e no Vitória a nota de destaque vai para as ausências de João Carlos Teixeira, Ola John, Alexandre Guedes e Jhonatan, que não vão ser opções na Fase de Grupos da prova da UEFA.As ausências mais surpreendente são as de João Carlos Teixeira e Alexandre Guedes, ambos utilizados em cinco jogos das pré-eliminatórias, sendo que Ola John e Jhonatan acusaram problemas físicos e acaba por ser natural não estarem nesta lista.Além destes quatro jogadores, estão igualmente fora da lista nomes como Lucas Soares, Joseph (que está lesionado até janeiro), Blati Touré, João Pedro, João Correia (entretanto cedido ao Chaves) e Miguel Reisinho (transferido para o Boavista).Em sentido inverso, o Vitória inscreveu os mais recentes reforços: Lucas Evangelista, Léo Bonatini e Marcus Edwards, assim como Mikel Agu, que está recuperado da lesão que o impediu de ser opção nas últimas semanas. O jogador ganês tinha sido inscrito para a 2.ª pré-eliminatória, mas entretanto descartado devido à sua condição física.A lista de inscritos do Vitória conta com 35 jogadores, sendo que 13 são da chamada lista B, onde pode constar o nome dos jogadores formados localmente.Ivo Vieira contará com os seguintes jogadores para a Fase de Grupos da Liga Europa:GUARDA-REDES:Douglas, Miguel Oliveira, Miguel Silva, Tiago Martins* e Sérgio Alves*;DEFESAS:Pedro Henrique, Frederico Venâncio, Valerii Bondarenko, Rafa Soares, Edomond Tapsoba, Victor Garcia, Sacko, Florent, Romain Correia*, Miguel Magalhães*, Jorginho* e Rúben Moura;MÉDIOS:Lucas Evangelista, Rochinha, Al Musrati, Mikel Agu, Denil Will Poha, Pêpê, João Bruno*, André Almeida* e Tomas Händel*;AVANÇADOS:Léo Bonatini, André Pereira, Marcus Edwards, Davidson, Bruno Duarte, Elias Achouri*, Bence Biró*, Nuninho* e Gustavo Furtado*.*Inscritos na Lista B