João Carlos Teixeira e uma possível redução salarial: «Não vamos ser nós o problema»

A Covid-19 e os seus efeitos na vida financeira dos clubes portugueses pode causar reduções salariais nos plantéis. João Carlos Teixeira diz que a administração do V. Guimarães ainda não falou com os jogadores sobre o assunto, mas se tiver de ser...





"Em relação a questões monetárias, para já, ainda não sabemos de nada. Acredito que vamos tentar ajudar o clube e a instituição. Se tiver de acontecer, não vamos ser nós o problema. Precisamos de harmonia e entre-ajuda entre as pessoas para que as coisas não sejam piores do que estão a ser. Era importante os clubes e para todos que o campeonato fosse concluído, mesmo que tenha de ser à porta fechada", afirmou o camisola 10 dos vimaranenses, esta manhã, em videoconferência com os jornalistas.João Carlos Teixeira sente ser possível a competição voltar dentro de dois ou três meses, reforçando que a pandemia do coronavírus vai atingir diversas áreas da sociedade. "Acredito que se tivermos uma paragem de dois, três meses, vamos precisar de tempo para fazer uma mini pré-época. É uma questão de saber como vamos jogar. Se a meio da semana ou não. Esta situação vai atingir todos os mercados, a indústria, toda a gente, e o desporto e o futebol não vão ser exceção. Vai atingir a todos pela negativa", assinalou ainda.