João Carlos Teixeira: «Estamos no bom caminho»

O Vitória de Guimarães venceu (1-2) o Paços de Ferreira, na deslocação à Mata Real, num jogo que ficou decidido com dois golos de João Carlos Teixeira. O extremo entrou no início da segunda parte na partida e operou a reviravolta no marcador - os vimaranenses perdiam na altura por 1-0, graças a um golo de Hélder Ferreira - e ofereceu a terceira vitória consecutiva da equipa para o campeonato.





No final do encontro, João Carlos Teixeira mostrou-se satisfeito pelos golos marcados, revelou o que Ivo Vieira lhe pediu para o jogo e apontou já para a próxima jornada, onde o V. Guimarães recebe, no Estádio D. Afonso Henriques, o Sporting."Entrámos bem, tivemos um lance infeliz em que sofremos golo. O Paços quase não criou até aí. Mas na segunda parte entrámos mais forte, tentámos defender da melhor forma e tivemos outras chances. Não conseguimos marcar, o Paços também teve oportunidade, mas somos justos vencedores", apontou o extremo em declarações à Sport TV."Normalmente o que pede é para levar o jogo para a frente, de forma intensa, chutar à baliza e aparecer em zonas de finalização. Foi o que tentei fazer.""Obviamente, é um das nossas objetivos, é o principal. Acredito que estamos no bom caminho. Hoje conseguimos a terceira vitória consecutiva e estamos no bom caminho. O próximo jogo é em casa e queremos vencer", concluiu.