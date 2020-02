João Carlos Teixeira: «Grande vontade de voltar a ser opção»

Afastado das contas de Ivo Vieira desde o triunfo em Famalicão devido a uma lesão muscular, João Carlos Teixeira voltou esta semana a trabalhar sem limitações e admitiu estar com fome de bola, esperando poder voltar aos relvados já no domingo, diante do Tondela.

"Já estou apto para o jogo do fim de semana e sinto-me a 100 por cento para poder ajudar a equipa. Estou com uma grande vontade de voltar a ser opção. As coisas estavam a correr-me bem e espero que assim continuem", frisou o criativo, à margem de uma visita ao Centro Social de Brito, onde esteve na companhia do reforço Ouattara e de Neno.

João Carlos Teixeira sublinhou que é importante vencer o Tondela para dar início a uma sequência de vitórias, de forma a manter bem viva a esperança de carimbar o passaporte europeu no final da época. "Ainda faltam 13 jogos, o caminho é longo, temos todas as possibilidades de conseguir um lugar que possa valer a Liga Europa", referiu o camisola 10, esperando, para isso, maior acerto no ataque: "A época está a ser marcada pela falta de golos. O nosso futebol é atrativo, mas é necessário marcar golos. Ainda estamos a tempo de melhorar."



Grupo tranquilo com caso Marega



O caso de racismo que envolveu Marega aconteceu num jogo do Vitória, mas, segundo João Carlos Teixeira, não mexeu com o grupo: "Estivemos sempre tranquilos. O clube fez um comunicado sobre o assunto, não tenho mais nada a acrescentar. O Marega já jogou no Vitória. A equipa esteve tranquila, muito ciente do que somos como pessoas, das nossas personalidades."