João Carlos Teixeira: «Quero jogar e crescer aqui»

O médio João Carlos Teixeira afirmou esta quarta-feira que, depois de ter estado quase um mês lesionado, quer voltar a jogar regularmente pelo Vitória de Guimarães.Utilizado nos seis primeiros encontros oficiais da época 2018/19, até 23 de setembro, o futebolista, de 25 anos, apenas jogou sete minutos desde então, no triunfo sobre o Marítimo (3-1), para a sétima jornada do campeonato, mas disse estar pronto para voltar ao relvado, após ter recuperado de uma lesão muscular na coxa direita."Esta é a minha segunda semana de treinos. Sinto-me cada vez melhor para voltar ao meu expoente máximo, a nível físico. Quero jogar e crescer aqui no Vitória. Jogando, as coisas vão acontecer naturalmente", disse, à margem de uma visita de uma comitiva vitoriana à Escola EB1 da Bela Vista, em Guimarães, composta ainda pelo jogador João Afonso e pelo relações públicas do clube, Neno.João Carlos Teixeira espera ser de novo opção para o treinador Luís Castro na visita ao União da Madeira, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, no domingo, às 15:00, mas admitiu que tem de "dar o máximo" para o conseguir, até pela "competição interna" numa equipa a crescer - somou três vitórias e três empates nos últimos seis jogos.O médio, que já integrou os quadros dos ingleses do Liverpool (2012/13 a 2015/16) e passou recentemente por FC Porto (2016/17) e Sporting de Braga (2017/18), antecipou um jogo "difícil" frente à equipa do Campeonato de Portugal, mas lembrou que o emblema vimaranense quer "chegar o mais longe possível" na prova 'rainha'.O jogador elogiou ainda o treinador por Luís Castro, por ser alguém que "gosta de ganhar", mas também de o fazer a "jogar bem", e também os adeptos vitorianos, pelo "ambiente diferente" que se vive em torno do clube.