João Henriques aberto a reunião proposta por Jesus: «Tudo o que for para melhorar...»

João Henriques não fechou a porta à possível reunião entre treinadores da 1.ª Liga proposta por Jorge Jesus. O técnico das águias havia dito estar disponível para discutir com os colegas de profissão para discutir melhorias para o futebol português e o treinador vitoriano disse que tudo o que seja para melhorar é bem-vindo.





"Tudo o que for para melhorar o futebol em geral estarei disponível para participar. É a evolução colectiva que faz bem ao nosso futebol. Nos últimos anos em que estou na Liga, todas as reuniões agendadas com os treinadores pela FPF e Liga estive presente em todas", apontou João Henriques.