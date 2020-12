João Henriques confiante antes de "mês intenso": «Equipa está a crescer»

João Henriques sabe que vem aí um mês intenso de competições e, esta sexta-feira, no lançamento da receção de amanhã frente ao Portimonense, o treinador do V. Guimarães sublinhou a resposta que espera da sua equipa.





Jogo com o Portimonense: "Queremos dar continuidade à vitória conseguida fora de portas. Aqui em Guimarães é imperativo vencer para consolidar não só a nossa posição na tabela classificativa, mas também consolidar a confiança e a qualidade de jogo. Queremos dar continuidade a tudo o que temos feito nesta fase do campeonato. Num mês sobrecarregado de jogos, queremos começar bem. Queremos quebrar este ciclo de dois jogos em casa sem vencer. Queremos começar a fazer em casa o que temos conseguido fora de portas. Vai ser um jogo difícil. Sem o público presente, pode acontecer qualquer coisa, mas não queremos que isso aconteça. Queremos a vitória, jogar bem de preferência e consolidar a nossa posição."





"São competições diferentes, com características diferentes. Vai ser um mês intenso e é importante começar bem para da continuidade ao nosso trabalho. Estamos confiantes que ao trabalhar em cima de pontos possamos ter mais confiança no grupo. Apesar deste aglomerado de jogos, esperamos uma boa resposta em cada uma das competições. Nesta altura estamos apenas focados no jogo com o Portimonense e depois vamos olhar para as outras competições. Queremos ir o mais longe possível em todas as outras competições, passando eliminatória a eliminatória. No campeonato, queremos consolidar a nossa posição com pontos."A tabela mostra um grande equilíbrio. As equipas que estão abaixo da linha de água, com sete pontos, podem aproximar-se da primeira metade da tabela com uma vitória. Há um grande equilíbrio entre as equipas. Com a vitória que teve em casa, o Portimonense ficou mais perto dos outros adversários. É um adversário com qualidade, que está a procurar ganhar confiança. Tem um treinador que está habituado a criar equipas competitivas. Na última jornada, o Portimonense mostrou uma equipa unida, que procurou a vitória até ao último minuto. Vem com o mesmo espírito para Guimarães. Temos de saber gerir a questão emocional, colocando a pressão do lado contrário.É isso que queremos, que estamos à procura. Não podemos estar à espera de um momento do jogo, como aconteceu com o lance do primeiro golo no último jogo. Queremos ter essa mentalidade e essa confiança desde o apito inicial. Isso consegue-se com os resultados que alcançamos semanalmente. Temos visto os jogadores a crescer em termos individuais e isso reflete-se na equipa, que está a crescer. Os resultados ajudam a dar esse salto qualitativo. Se formos uma equipa estável na tabela classificativa, vamos ser uma equipa estável a nível exibicional. Nós confiamos que isso vai acontecer naturalmente, com o trabalho que a equipa está a fazer. A equipa tem valor para isso, tem de o mostrar com mais confiança e solidez.