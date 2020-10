João Henriques: «Demos uma parte de avanço ao Sp. Braga»

O V. Guimarães saiu derrotado do dérbi do Minho ao perder por (0-1) na receção ao Sp. Braga e, no final do encontro, o treinador dos vimaranenses admitiu que a equipa não esteve bem durante a primeira parte e que precisa de prolongar a exibição realizada após o intervalo.





"Demos uma parte de avanço ao Sp. Braga. Não fomos agressivos como fomos na 2.ª parte. Aí o Sp. Braga teve dificuldades porque fomos Vitória e queremos prolongar isso. Temos de ser mais agressivos como bola. Temos de ser eficazes a finalizar. Resultado não me deixa satisfeito mas pela 2.ª parte merecíamos mais. Fomos muito mais equipa na 2.ª parte e o resultado para nós é tremendamente injusto", começou por referir João Henriques, na flash interview, à Sport TV."O Vitória vai ter de prolongar estes 45 minutos, tem de ser mais pragmático, eficaz e agressivo. Não podemos ser tão macios como na 1.ª parte. A mensagem ainda não está consolidada, temos de trabalhar mas há que acompanhar esse trabalho com resultados. A nossa casa tem de ser o nosso castelo, a baliza tem de ficar a zeros", acrescentou o técnico."São doze dias de trabalho e ainda não esta consolidado. Para cimentar e conquistar os pontos que queremos este trabalho tem de ficar bem consolidado. Não podemos fazer só meias partes. No jogo anterior resultou mas hoje não. Temos de ter uma equipa que não tem medo, seja contra que adversário fora, e que assume os riscos de jogar no ultimo terço contrário, pôr a bola nas zonas de finalização e conseguir superar as dificuldades que o adversário coloca."