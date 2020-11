João Henriques: «Disse-lhes que não havia pistolas apontadas à cabeça de ninguém»

João Henriques, treinador do V. Guimarães, admitiu que o primeiro golo diante do Tondela soltou os seus jogadores no Estádio João Cardoso, permitindo que a equipa se soltasse das 'amarras' por causa do resultado menos positivo que traziam da jornada anterior diante do Sporting.





"Vínhamos de uma derrota por 4-0 em casa e os jogadores estavam receosos, queriam fazer as coisas bem, mas não estavam a sair. O golo resulta num Vitória mais desinibido e as coisas foram acontecendo naturalmente. Os jogadores soltaram tudo o que estava a perturbá-los. Foi uma vitória justa, os números podiam ter sido mais expressivos. Ficámos satisfeitos. Este é o meu terceiro jogo fora e são três vitórias e zero golos sofridos. Queremos transportar isso para os jogos em casa", afirmou o técnico.O timoneiro vitoriano partilhou ainda o que disse aos seus jogadores durante o intervalo. "Sentei-me à frente deles e disse-lhes que não havia pistolas apontadas à cabeça de ninguém e que as coisas iam acontecer. Eram questões de confiança", concluiu.