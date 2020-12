João Henriques responde a Jorge Jesus: «Temos de respeitar o que o adversário faz»

Ainda que tenha saído do Estádio da Luz derrotado pelo Benfica e, por isso, tenha dito adeus à Allianz Cup, João Henriques deixou elogios à atuação dos seus pupilos diante das águias. Por outro lado, o técnico do V. Guimarães pareceu também ter respondido à análise feita por Jorge Jesus, ao refutar a ideia de que os encarnados tiveram mais de dez oportunidades claras de golo e lembrou que no futebol "temos de respeitar o que o adversário faz".





"Sinto um amargo de boca, porque fizemos um golo de bola corrida. Tivemos esse mérito na primeira parte, onde a única grande ocasião foi nossa. Apesar de o Benfica ter andado perto, nunca conseguiu criar uma real ocasião para marcar. Por mérito da nossa organização e trabalho defensivo, por aquilo que sabíamos que podíamos explorar. Na segunda parte, conseguimos novamente controlar o jogo posicional do Benfica, com algumas situações em que o Matous [Trmal] faz duas boas defesas. E o Benfica só de penálti é que fez o golo da igualdade. A sete minutos do fim, quando já podiamos ter dilatado e fechado o jogo... Estamos com um amargo de boca, pois fizemos um extraordinário trabalho defensivo, ainda que pudéssemos ter sido melhores no ofensivo. Mas a ganhar procurámos surpreender", começou por analisar."Foi um bom jogo da equipa, solidária, que está dentro daquilo que pretendemos: discutir o resultado em qualquer campo. O Benfica não teve as 40 oportunidades que falaram... Tem mais bola, mas também não teve as 10 oportunidades flagrantes de golo. Temos de respeitar o que o adversário faz. No futebol, independentemente do resultado, as equipas jogam de determinada forma, com base na sua estratégia. Há três dias sofri isso, joguei em meio campo e não me queixei de nada, só da minha ineficácia. Tal como hoje o Benfica, que não foi eficaz, não superou a nossa organização defensiva. Trabalhámos, temos jogadores de qualidade e podíamos ter levado a eliminatória para Guimarães. Seria inteiramente merecida. Os jogos não são só atacar, é equilíbrio, há vários momentos. Fomos muito competenentes em dois aspetos, nas transições e no processo defensivo. No ofensivo foi mais forte o Benfica... Mas a sete minutos do final, sofrer um golo de penálti gera um amargo de boca", reafirmou."Queríamos ir à final four novamente. Viemos cá empatar na época passada, hoje empatar não chegou. Lamentámos, mas estamos felizes apenas no ponto equipa. Temos equipa, muito futuro pela frente e demonstrámos que o Vitória está a crescer, a dar passos em frente e dá garantias aos adeptos. Temos jogadores de qualidade, sabemos o que estamos a fazer e estamos cada vez mais fortes", assegurou.E nem as derrotas consecutivas, que ditaram o adeus à Taça de Portugal e Taça da Liga, abalam a confiança minhota. "Queríamos passar, mas agora o foco único é o campeonato. Estamos bem posicionados, queremos cimentar a nossa posição e olhar para cima. Focar já no próximo jogo. Estamos tristes por não termos passado em jogos em que merecíamos mais. Mas é isto que nos torna mais fortes. O grupo respondeu bem às adversidades que tivemos ao longo da semana. Estamos aqui de corpo e alma, cada vez mais fortes", finalizou.