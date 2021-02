João Henriques e a fase do Benfica: «Uma águia ferida dá bicadas tremendas»

O Benfica atravessa uma fase negativa de resultados, mas João Henriques não acredita que o V. Guimarães terá um jogo fácil na Luz. O técnico dos minhotos desconfia do momento dos encarnados, recorrendo até a uma analogia para explicar o porquê.





"Na altura, não achei que o jogo da Allianz Cup, frente ao Benfica, fosse fácil. Foi difícil, mas fomos competentes para conseguir ter o empate. Eu faço aqui uma comparação: um animal selvagem, quando está ferida, uma águia no caso, dá bicadas tremendas a quem tenta tratar dela, quanto mais a quem a quiser agredir. Nós queremos conquistar os 3 pontos, mas sabemos que o clube, a equipa, o treinador, os adeptos, estão feridos no seu orgulho, porque é um momento menos positivo da história recente", assumiu o técnico, lembrando que as equipas ditas grandestêm sempre uma reação forte às adversidades."Isso é só reflectido nos resultados. Como eu disse anteriormente, nas equipas grandes e boas, como é o caso do Benfica, o seu treinador sabe lidar com estas situações de stress competitivo. Estão preparados para reagir e nós estamos preparados para nos acautelarmos à reação de uma equipa que vai tentar reagir às adversidades. Já passei por situações onde o adversário estava mais debilitado e foi nesse jogo em que não conseguimos dar a volta. Não há facilidade, esperamos um jogo difícil, competitivo, contra um adversário muito forte", reiterou, prosseguindo com a ideia."Olhamos para trás e houve um momento em que o Vitória não se exibia bem, mas foi ganhando, e as boas equipas, as grandes equipas, têm esse condão. Em momentos em que não aparecem as situações mais normais, resultados consecutivos positivos, são equipas grandes. O vitória passou por um momento mais complicado em termos exibicionais, foi conseguindo pontos. O Benfica vem de uma série de resultados não condizentes, mas isso diz pouco, porque existe muita qualidade individual e de quem dirige a equipa. Nós, da mesma forma, sentimos que estamos em crescendo, mas com os pés assentes na terra, sabendo que qualquer jogo é dificílimo de vencer. Vamos entrar para discutir os 3 pontos, com a mesma ambição", concluiu.