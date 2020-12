João Henriques e a morte do fisiologista do V. Guimarães: «Ficamos mais pobres»

João Henriques não escondeu a tristeza este sábado pela morte do fisiologista do V. Guimarães, Rui Viana, de 26 anos. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, o técnico dos vimaranenses sublinhou que o clube fica "mais pobre" ao ver partir "um jovem promissor".





"É uma triste notícia para a família vitoriana. Surpreendentemente, recebemos a notícia do falecimento de um dos elementos do staff, o que nos deixou a todos muito tristes. Uma palavra para a família enlutada de toda a estrutura, staff e jogadores. Estou aqui apenas por respeito ao Santa Clara, à prova rainha do futebol. Era um elemento muito válido desta estrutura, um jovem promissor a desempenhar as suas tarefas. Vamos recordá-lo sempre esta época em cada um dos momentos que vamos ter daqui para frente. A sua memória vai ser honrada como um profissional de corpo inteiro. Ficamos mais pobres até ao final da época, porque era um elemento muito válido", afirmou.