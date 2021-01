João Henriques e a nomeação de Fábio Veríssimo: «Não me preocupa nada»

Fábio Veríssimo esteve no centro do furacão esta semana, depois de ter admoestado João Palhinha com o quinto amarelo no campeonato, retirando o médio do Sporting do dérbi frente ao Benfica. O camisola 6 dos leões foi punido à primeira falta e isso deixou os responsáveis verde e brancos com os nervos em franja.





O árbitro de Leiria vai agora arbitrar o V. Guimarães - Marítimo, sendo que, do lado dos vitorianos, André André também está em perigo de exclusão. Questionado se teme uma falta de rigor semelhante no caso do capitão vitoriano, João Henriques desvalorizou por completo essa situação."Não me preocupa nada isso. Foi uma situação extrapolada porque aconteceu com um jogador do Sporting, que vai jogar contra o Benfica. Os jogadores que têm quatro amarelos estão sempre sujeitos a falhar o jogo seguinte. Quando fomos à Luz, para a Taça da Liga, o André André não esteve na convocatória e fizemos uma excelente exibição. É agradável ter todos, porque temos um leque maior, mas sou optimista, não gosto de estar a chorar ausências", apontou o técnico.Para este jogo, João Henriques não poderá contar com Bruno Varela, Jhonatan, Jorge Fernandes e Pepelu. Ainda assim, o técnico voltou a reiterar que as ausências fazem parte e que o importante é contar com os que estão disponíveis. "Para nós não é novidade. Desde que cheguei tem havido sempre casos de Covid-19 no plantel, fomos resolvendo sempre de alguma forma. Não nos vamos focar nas ausências. Durante a semana, o foco foi para o que podemos fazer para garantir os três pontos no jogo com o Marítimo", referiu.