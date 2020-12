João Henriques e a receção ao Santa Clara: «Conheço o grupo e sei que vai ser difícil»

João Henriques treinou até há pouco tempo o Santa Clara, por isso o técnico sabe bem as dificuldades que a equipa o V. Guimarães terá pela frente amanhã, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. O treinador antevê um encontro difícil, mas assegura que o único objetivo dos minhotos é seguir em frente na prova.





"Vai ser um jogo difícil, de Taça, contra uma das boas equipas do nosso campeonato. Tem jogadores com muita qualidade, é uma equipa forte, com jogadores que atuam juntos há muito tempo e um treinador competente. Vem fazer jus às duas últimas épocas e ao que tem feito esta temporada. Conheço bem o grupo de trabalho, sei que vai ser um jogo muito difícil para nós. O Vitória quer passar mais esta eliminatória, mesmo com todas as dificuldades que teremos pela frente"."Da anterior jornada para esta não há gestão. O jogo da Taça de Portugal é o mais importante nesta altura. Vamos com o melhor 11 que tivermos disponível para jogar. Depois, vamos ver relativamente ao que acontecer no final do jogo, consoante o que pretendemos para jogo seguinte. De domingo para quarta-feira é pouco espaço de tempo, ainda para mais com uma viagem. Mas, na Luz iremos apresentar aqueles que nos derem as melhores garantias. Queremos, durante este mês, fazer o melhor e o melhor é ir de vitória em vitória, ir passando os adversários nas provas a eliminar e ganhar para o campeonato"."São todos opções neste momento. Ainda não saiu a convocatória, depois se saberá. Todos os que estão a treinar connosco estão aptos a jogar.""Olhamos para um projeto, de 60 ou 70 jogadores, qualquer um deles pode ser chamado à equipa A em qualquer momento. O Óscar era um dos que estava a trabalhar na equipa B e foi chamado à A. Já foram uns para baixo, outros para cima. Contamos com todos, estamos muito atentos aos jovens da equipa B e sub-23. Não olho para os nomes, mas para quem dá mais rendimento e quem dá rendimento é que é eleito."