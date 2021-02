João Henriques: «É bom que não falte a net em Guimarães...»

Depois de cinco jogos sem ganhar, o V. Guimarães voltou esta sexta-feira aos triunfos, ao bater no Dom Afonso Henriques o Boavista por 2-1. No final da partida, João Henriques mostrou-se satisfeito pelo resultado positivo, apesar de apontar alguma falta de eficácia.





"Fizemos 90 minutos muito bons, onde só falhámos na finalização. Sofremos um soco no estômago com um primeiro golo do Boavista. Foi mostrado o caráter da equipa. Perante a adversidade no marcador, a equipa deu a volta ao resultado, mas ainda esteve perto de sofrer um golo que poderia desvirtuar o que fizemos nos 90 minutos", começou por dizer, em conferência de imprensa.Questionado sobre aquilo que levou à melhoria exibicional, João Henriques atribuiu-a "às prestações individuais e coletivas". "O plano estratégico foi cumprido na plenitude, com a conquista dos três pontos. Quando não se conquistam os três pontos num jogo destes, aparece uma névoa perante o jogo da equipa. A vitória foi categórica, justa, clara. No cômputo geral dos 90 minutos, foi provavelmente a vitória mais segura e concisa em casa. Mas com o Rio Ave, em casa, estávamos a fazer um jogo idêntico, sofremos dois golos e tudo foi diferente [derrota por 3-1]. Foi a estratégia do Rio Ave que foi melhor".Sobre a tarja que foi colocada à entrada do Estádio D. Afonso Henriques, o técnico dos minhotos foi claro. "Ganhar ou ganhar é uma questão interessante, porque o apoio dos adeptos é um ato de motivação extra. Qualquer questão vinda de fora é sempre boa para sentirmos que estão connosco, no incentivo, na exigência, a criticar-nos. É sempre bom.Havia certa inibição dos jogadores [quanto ao festejo efusivo do segundo golo], porque temos tido falta de sorte em alguns momentos e sido injustamente criticados noutros. A equipa tem feito um trabalho fantástico nos últimos três meses. Muita gente colocou em causa o trabalho desenvolvido por resultados menos bons e exibições menos boas nos últimos três jogos. Era importante jogadores no campo, jogadores no banco, equipa técnica e administração festejarem".Em seguida, em jeito irónico, João Henriques abordou as críticas de que tem sido alvo. "É bom que não falte a net em Guimarães. Na última semana, a Internet funcionou com muita força, com muita gente a duvidar do nosso trabalho. O Vitória é um clube grande, tem imensa exigência e precisa de muito apoio. Nos últimos sete anos, o Vitória só conseguiu à 21.ª jornada ter mais de 35 pontos por uma vez. Temos um grupo novo. Queremos ser agressivos e esclarecidos sempre, mas nem sempre é fácil".