João Henriques e o dérbi com o Moreirense: «Sabemos o que temos de fazer»

O V. Guimarães defronta amanhã o Moreirense em jogo da 13.ª jornada da Liga NOS (17 horas) e, esta sexta-feira, João Henriques sublinhou que quer "começar bem" o ano. Os casos de Covid-19, os reforços e a mudança de treinador no adversário foram igualmente temas abordados.



O que espera da equipa depois desta paragem forçada? "É o primeiro jogo do ano e queremos começar bem, com a conquista de pontos. Queremos que a equipa continue a corresponder ao que fez nos últimos jogos, confiante, a saber o que tem de fazer em cada um dos momentos do jogo. Durante esta semana, em que pudemos voltar a treinar, percebemos que os jogadores continuam a treinar bem e que estão confiantes. Sabemos o que temos de fazer para ultrapassar um adversário difícil. É um dérbi, que tem sempre características específicas, mas é necessário continuar a pontuar para consolidar a nossa posição".





"São três dias de trabalho, podem significar muitas ou poucas alterações. Significa uma mudança de comportamentos que é natural. A equipa vinha a melhorar com o César Peixoto, estava a estabilizar em termos de resultados e na tabela classificativa. Já conhecemos o Vasco, as suas ideias nos últimos trabalhos. Em três dias é difícil mudar muitas coisas, mas naturalmente vai colocar o seu cunho pessoal. Estamos atentos a isso. Vai ser um misto, com coisas de trás e o cunho pessoal do novo treinador. Há comportamentos que não são fáceis de mudar com três dias de trabalho, que dão para muito pouca coisa. É uma equipa que tem jogadores competentes, com um treinador que também é competente. Estamos à espera das positiveis surpresas que possam surgir, estamos preparados para elas. Sabemos o que temos de fazer como equipa"."É sempre uma boa noticia a renovação do Marcus. É um jogador com muita qualidade, a sua renovação é boa para o clube, para o Marcus e para o treinador. Estamos todos satisfeitos"."É mais um bom jogador, que vem acrescentar mais qualidade individual ao grupo, mais soluções e maior competitividade. São muito boas notícias. São dois jogadores que vão ser importares para o Vitória, a curto, médio e longo prazo"."São situações normais. Desde que cheguei ainda não tive toda a gente disponível. Cheguei em Outubro e havia jogadores com Covid e agora continua a haver. Nunca lamentei isso. Felizmente, é uma situação que não tem tido repercussões físicas nos jogadores que regressam. Vamos a jogo com os que estão disponíveis, são os mais competentes. Os jogadores com Covid passaram a ser equiparados a baixas por lesão, encaramos isso dessa forma. Temos o Wakaso que regressa de lesão, que é uma boa notícia para nós. Não lamentamos as ausências porque o plantel tem competência. Temos jogadores da equipa B com qualidade, que podem acrescentar a este grupo"."Para mim são sempre todos importantes. Sem individualizar nada, são todos importantes, porque contamos com todos eles. Todos têm capacidade para jogar. Em treino, já utilizamos 38 jogadores e estão todos aptos para o 11. Estabilizamos o 11 nas últimas jornadas, mesmo com lesões e Covid conseguimos manter um 11 competitivo. Não estamos preocupados com individualidades, mas com o colectivo, que tem dado uma boa resposta".