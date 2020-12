João Henriques e o jogo com o Benfica: «Vamos apresentar a melhor equipa»

Depois de ser eliminado da Taça de Portugal frente ao Santa Clara, o V. Guimarães vai ao Estádio da Luz defrontar o Benfica nos 'quartos' da Allianz Cup e o técnico João Henriques espera uma resposta positiva da equipa para chegar a final four.





"Temos o mesmo objetivo de todos os jogos. O jogo é uma final para se atingir a final four, onde queremos estar. Com todo o respeito pelo nosso adversário, vamos apresentar a melhor equipa para um jogo difícil. Não vamos olhar para trás, para o que aconteceu. Queremos conjugar uma boa exibição com um resultado melhor, que nos dê a possibilidade de chegar à final four", afirmou o técnico, na antevisão ao duelo agendado para as 21 horas de quarta-feira.