João Henriques é o novo treinador do V. Guimarães

Está encontrado o sucessor de Tiago no comando técnico do Vitória. João Henriques, antigo treinador do Santa Clara, foi o escolhido pela direção comandada por Miguel Pinto Lisboa para assumir o cargo, devendo já nesta segunda-feira orientar o apronto da formação minhota.





As negociações ficaram concluídas já na noite deste domingo, com o agora novo treinador dos minhotos, que é representado pelo mesmo agente de Danilo Pereira, Daniel Lorenz, a chegar a acordo com a SAD.