João Henriques e o regresso dos adeptos: «Se pudesse ser já amanhã...»

O desconfinamento progressivo do país, cujas medidas foram anunciadas há dois dias pelo primeiro-ministro António Costa, fez renascer a esperança em voltar a contar com adeptos no futebol português. O Vitória sempre assumiu a falta que a massa associativa faz e João Henriques comentou este cenário.





"A expectativa do regresso dos adeptos é enorme, sabemos a falta que nos fazem no estádio e no acompanhamento diário. Estamos muito ansiosos por esse regresso aos estádios, pois o futebol sem adeptos fica aquém da realidade e do que é ótimo. Que seja rápido, o mais breve possível. Se pudessemos ter já amanhã adeptos, era excelente", afirmou o treinador.