Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

João Henriques e o 'timing' da interdição do Jamor: «É desajustado...» Técnico queixou-se do relvado na véspera do jogo com o Belenenses SAD e este acabou depois interditado





• Foto: Lusa