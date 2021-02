João Henriques e os resultados portugueses na Europa: «Com pouco, fazemos muito»

João Henriques elogiou a prestação europeia das equipas portuguesas, referindo que esta é a prova de que há muita competência no futebol português.





"Grande competência dos profissionais que trabalham no futebol português. Temos grandes jogadores, treinadores. Com menos dinheiro que os tubarões, fazemos grandes coisas. Ainda há pouco tempo se falava de jogar de 3 em 3 dias e todos estamos a conseguir pôr as equipas competitivas. Isso é reconhecer o grande trabalho que se faz em Portugal e contrariar a tendência de se comparar coisas que não são comparáveis. Demonstra grande competência. Há grande treinadores, jogadores no nosso campeonato. Quando são colocados em provas de fogo fica demonstrado que com pouco fazemos mesmo muito. No nosso campeonato não é assim tão fácil ganhar aqui jogos. Qualquer equipa pode ganhar em qualquer lado porque esta questão da ausência do público é um fator importante porque está a pôr em pé de igualdade muitos dos clubes. É diferente. Não havendo público, as coisas ficam mais iguais. Tem coisas positivas, mas também negativas. Jogos sem público não é a mesma coisa. Por vezes sentimos que estamos a jogar para ninguém", referiu o treinador do V. Guimarães.