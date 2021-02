João Henriques: «Enquanto houver equipas à nossa frente, vamos tentar alcançá-las»

Com um jogo a menos, o V. Guimarães ocupa, por esta altura, o sexto lugar da tabela classificativa, a quatro pontos do P. Ferreira, quinto classificado. Para João Henriques, ultrapassar os castores é um objetivo claro, visto que, "enquanto houver equipas à frente", o Vitória vai sempre "tentar alcançá-las".





"O nosso objectivo é tentar ganhar todos os jogos, entrar de forma competitiva para ultrapassar adversários. Só no final é que podemos saber qual o lugar em que ficamos. Enquanto houver equipas à nossa frente, vamos tentar alcançá-las. Mas, só podemos olhar para os nossos jogos. Na segunda volta, queremos tentar melhorar o que fizemos na primeira. Somos todos muito ambiciosos, mas não é uma ambição desmedida, é uma ambição realista, com os pés no chão. Não termos um limite máximo, não há limites máximos, vamos querer sempre mais a cada semana", apontou.Nesta jornada, os vitorianos defrontam o Rio Ave, uma equipa perante a qual João Henriques antevê dificuldades."O Vitória entra em todos os jogos para ganhar. É lógico que queremos os três pontos em qualquer campo, foi isso que fizemos anteriormente e vamos fazer neste jogo contra um adversário que dispensa apresentações pelo que fez na época passada e nas anteriores. O Rio Ave tem um novo treinador e está a procura de se reencontrar. Estamos confiantes, vimos de cinco jogos sem perder, estamos numa boa sequência. Contra o Rio Ave queremos já voltar a vencer", referiu.