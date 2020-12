João Henriques: «Equipa mais madura hoje ganhava ao FC Porto»

Após a derrota (2-3) diante do FC Porto, João Henriques considerou que os erros cometidos pela sua equipa foram fatais, mas mostrou-se bastante agradado pela forma como os minhotos jogaram "olhos nos olhos com o campeão nacional".





"Frustrante. É fruto da imaturidade da equipa. Uma equipa mais madura hoje ganhava ao FC Porto. Quem chega à vantagem e no lance seguinte deixa que aconteça o empate, é revelador do crescimento da equipa, que está em fase precoce. Contra estas equipas, erros de posicionamento e matreirice fazem com que se saia sem pontos. Era merecido, por aquilo que fizemos perante um adversário difícil", começou por referir João Henriques, na flash-interview, à Sport TV."Tirando o primeiro golo, os outros e uma ou outra situação do FC Porto são fruto da imaturidade e isso paga-se caro contra equipas deste nível. Já na Luz aconteceu a mesma coisa", acrescentou o técnico, mostrando-se satisfeito "com uma coisa". "A equipa bateu-se de frente, olhos nos olhos com o campeão nacional e está pronta para os duelos que aí vêm em 2021. A maturidade vem com minutos, jogos e aprendizagem. Hoje o Vitória foi uma equipa a saber ler aquilo que era preciso fazer, a saber agredir o adversário nos momentos certos", justificou."É daquelas que nunca queremos fazer. A equipa esteve bem no seu global. Não estava planeada, queríamos ter essa última alteração para outras coisas mas não foi possível. Depois quando colocamos o Marcus [Edwards] à procura do golo, sofremos. Merecíamos, a equipa tem vindo a crescer. Não queríamos interromper aqui a sequência de 3 jogos a ganhar. Estamos confiantes no futuro e naquilo que temos vindo a crescer. Há 2 meses não conseguíamos fazer o jogo que fizemos.""O nosso trabalho é tentar potenciar os ativos do clube e ele integrou-se muito bem na equipa A. Mostrou que podia ajudar e é uma mais-valia. Existem outros que temos vindo a integrar da equipa B, é um projeto que engloba muita gente. Tem sido um jogador útil, vai continuar a ser e hoje era o dia de aniversario dele e mereceu. Queremos andar perto dos 4 da frente, não pensar nos que vêm atrás e já estamos a pensar no jogo com o Nacional para voltar às vitórias."