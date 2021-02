João Henriques: «Fizemos uma volta inteira sem perder fora de casa»

Benfica e Vitória de Guimarães não foram além de um nulo (0-0), em jogo da 17.ª jornada da Liga NOS.

No final da partida, João Henriques assumiu que o Benfica esteve melhor na primeira parte, também por algum "demérito" dos vimaranenses, afirmando que no segundo tempo a sua equipa conseguiu equilibrar o jogo. Posto isto, o técnico do V. Guimarães acredita que o resultado "acaba por ser justo".

"Uma primeira parte com o Benfica por cima, claramente. Estivemos muito encolhidos por mérito do Benfica e demérito nosso. Apesar dessa caudal, o Benfica não consegue fazer o golo nas muitas ocasiões que teve. Na segunda parte, estivemos melhor nas transições, na chegada à área e dividimos o jogo. Ficamos satisfeitos porque fizemos uma volta inteira sem perder fora. Sofremos apenas três golos. Fomos uma equipa com muita chegada à baliza do Benfica na segunda parte e muito solidários. O resultado acaba por ser justo."

Sem derrotas fora durante toda a primeira volta

"Perdemos quatro jogos na primeira volta e curiosamente foram todos em casa. Em dois jogos, FC Porto e Sp. Braga, foram dois jogos muito equilibrados, em que o resultado poderia ter ido para qualquer lado. Temos sido prejudicados pela ausência dos nossos adeptos. Queremos tentar melhorar na segunda volta. Ainda temos um jogo em atraso com o Farense para cumprir", concluiu.