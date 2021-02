João Henriques: «Foi um jogo com 11 cantos contra zero e com 15 remates contra cinco»

O Vitória de Guimarães perdeu (1-3) na receção ao Rio Ave, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS, um resultado que deixou os vimaranenses mais afastados dos lugares europeus, uma vez que agora está a quatro pontos do atual 5.º classificado, o Paços de Ferreira.





No final da partida, João Henriques sublinhou que o encontro foi de sentido único, afirmando mesmo que "foi dos melhores dos jogos do Vitória com bola"."O Vitória, hoje, tirando três lances, fez um bom jogo. Eu sei que é difícil perceber isto quando se perde. São três remates enquadrados do Rio Ave. São três situações de finalização. Quando se cometem esses erros, fica-se refém de se dizer que se fez um bom jogo. Tirando esses três lances, foi dos melhores dos jogos do Vitória com bola. Mas não fomos competentes nos equilíbrios e permitimos ao adversário fazer três golos", começou por dizer o técnico vimaranense, em declarações à Sport TV."Não fazemos substituições só por fazer. Não íamos retificar o nosso posicionamento. Entrámos bem no jogo. Tivemos 15 a 20 minutos em que estivemos por cima do adversário, antes de sofremos golo. Quando tentávamos reagir, sofremos o segundo golo. Ao intervalo, reagrupámos as ideias para o jogo. Durante o período inicial da segunda parte, a equipa esteve bem, mas chegámos a uma altura em que as alterações efetuadas são para dar outras características: entrou o Bruno [Duarte] para dar mais presença na área e o Marcus [Edwards] que tem características completamente diferentes do Rúben [Lameiras}. Poderia meter três pontas de lança, mas nunca treinamos com três pontas de lança.""Foi um jogo com 11 cantos contra zero e com 15 remates contra cinco. Temos de ter uma cultura futebolística que vai para além do resultado. Já ganhámos e empatámos a jogar muito menos do que hoje. Queremos fazer melhor do que na primeira volta. Estamos exatamente com os mesmos pontos na segunda volta que estávamos por esta altura da primeira.""Já estamos com o foco no jogo de quarta-feira [com o Farense]. Queremos continuar com esta qualidade, diminuir os erros e ganhar. Não há tempo para 'chorar' os erros. Encontraremos o Farense, que vem moralizado, de uma vitória [3-2 ao Nacional]. Temos de estar atentos aos equilíbrios, que não fizemos corretamente na primeira parte.""Os jogos que perdemos foram todos muito diferentes uns dos outros. Perdemos com o Sporting [4-0] com um jogo idêntico nos erros e nas transições que ditaram o avolumar do resultado. Com o Sporting de Braga [1-0], o adversário aproveitou a parte em que foi melhor e, com o FC Porto, foi um grande jogo, que poderia ter pendido para qualquer lado. Hoje, encontrámos um adversário que iniciou a época na Liga Europa, a jogar em bloco baixo, que poucos lances criou além dos golos. Mas não olho para a diferença entre casa e fora, porque, sem público, o peso desse fator é muito reduzido.""Dos 17 golos que já sofremos, 10 foram em três jogos - Sporting, FC Porto e Rio Ave. São situações pontuais. Não as queremos voltar a repetir. Queremos o Vitória mais forte jornada a jornada. Crescemos futebolisticamente, mas não fomos suficientes para ganhar este jogo. Hoje, vi uma equipa sobejamente superior durante 80 minutos a ganhar por 1-0 e, na parte final, perdeu por 3-1. Era só o Liverpool [contra o Leicester, na 3-1].""Queria deixar uma palavra para o [Bruno] Varela. É um bom menino e um bom profissional. Vai jogar na quarta-feira. Já nos deu pontos muitas vezes. Não é por cometer um erro que o seu rendimento fica em causa. Perdemos todos e ganhamos todos. Vamos demonstrar a força da equipa grande que somos na quarta-feira", concluiu.