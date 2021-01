João Henriques: «Fomos pragmáticos»

João Henriques elogiou a postura dos seus jogadores na vitória em Famalicão e também abordou a necessidade de estabelecer um paralelo para o desempenho nos jogos em casa, palco onde o Vitória não tem sido tão regular como o pretendido.





"Foi uma vitória de equipa e do espírito num terreno complicado para as duas equipas, mas onde fomos pragmáticos e o conjunto que criou as melhores ocasiões. Marcámos um golo, mas podíamos ter feito mais", referiu o técnico, para logo de seguida dar corpo à sua ambição: "Estamos a chegar perto do final da 1ª volta sem derrotas fora de casa, mas também temos os pés bem assentes no chão e queremos ser competitivos em casa, onde não conseguimos vencer as equipas que estão à nossa frente na classificação."