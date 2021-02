João Henriques: «Futebol fica a perder»

No final do Belenenses SAD-V. Guimarães (1-1), João Henriques voltou a tecer muitas críticas ao relvado do Jamor e à própria Liga Portugal.





"O que perdeu hoje [ontem] foi o futebol. Eu tinha dito na antevisão que não me iria desculpar com o relvado, mas tem de ficar bem claro que eu como treinador faço tudo o que posso para dignificar o campeonato português. A nossa Liga Portugal não quis que o nosso futebol fosse dignificado. Felizmente não houve lesões. Parabéns aos meus jogadores porque, mesmo com estas condições, saíram daqui invictos a jogar fora", afirmou o técnico do V. Guimarães, acrescentando."Admiro o Petit. Jogar tantos jogos aqui é terrível", disse, confirmando ainda que os vimaranenses continuam "atentos" a Tomás Ribeiro, defesa-central do Belenenses SAD.