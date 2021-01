João Henriques garante relvado pronto para o Nacional: «Até podíamos ir lá jogar agora»

O relvado do Estádio D. Afonso Henriques pregou uma dupla partida a V. Guimarães e Farense, levando a um duplo adiamento do jogo entre estas duas equipas, devido a gelo acumulado em certas partes do tapete verde.





Ora, ao que tudo indica, esses problemas estão já ultrapassados, pelo que João Henriques garantiu que o jogo com o Nacional, agendado para esta quinta-feira, vai mesmo acontecer."O jogo vai existir porque acabei de vir do relvado. O relvado está em condições, já não há gelo, as pessoas foram de uma extraordinária competência para tentarem fazer tudo o que era possível e que estava ao alcance para se realizar não só o jogo anterior, como este. Verificamos que, apesar da chuva que caiu agora, o relvado está bom. Se quiséssemos ir jogar agora, estava em perfeitas condições. Só se houvesse uma mudança climática extraordinária, mas face ao que se prevê, estará em condições", assegurou.Em 2021, o Vitória fez apenas um jogo, que foi frente ao Moreirense. Devido a um surto de Covid-19 no seu plantel, que adiou a um adiamento do embate com o Nacional, e à questão do relvado, que levou ao adiamento do duelo com o Farense, o emblema vitoriano tem sido pouco testado neste novo ano cívil. Ora, para João Henriques, esta é uma questão que tem dois lados."Fizemos o último jogo de 2020 no dia 29 e até agora fizemos apenas um jogo em 2021. Não é bom em termos de ritmo competitivo. Queríamos estar a jogar com mais frequência. É um ponto negativo. O ponto positivo é que normalmente as equipas nesta altura têm um numero grande de jogos e há menos tempo de recuperação. Eu preferia estar a jogar sempre, para ter um ritmo altoCom mais ritmo, a equipa produz melhor e cabe-nos a nós fazer a gestão. Prejudicou esse ritmo competitivo. Estávamos bem, sentíamos que estamos bem, com qualidade para continuarmos a competir e estas duas situações foram prejudiciais para a equipa", assumiu, admitindo também alguns sobressaltos na preparação."Na preparação houve também algumas alterações. Estávamos a preparar um jogo, fica para o dia a seguir, largámos um jogo para pegar noutro a seguir e não acontece novamente. Foi uma adaptação constante. Agora, estamos preparados para jogar. A julgar pelos pratos da balança, entre ritmo competitivo e a capacidade física que a equipa tem nesta altura, tentamos colmatar para estarmos bem agora no jogo com o Nacional", concluiu.