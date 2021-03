João Henriques: «Não fomos agressivos»

João Henriques estava naturalmente insatisfeito com o resultado. "Faltou competência na finalização, pois o Sp. Braga foi superior, tal como no momento da pressão, de não deixar o adversário na zona de finalização. O Sp. Braga fez um golo de lançamento lateral e não pode acontecer. Chegámos ao intervalo com eles a fazerem dois golos em dois remates. A estatística não serve de nada. Não queríamos ter estes números e ganhar", destacou, antes de deixar outro lamento mais específico.

"Não fomos agressivos como queríamos ser. Permitimos ao Sp. Braga fazer dois golos e mais nada. Mesmo no risco, não enquadrámos a bola na baliza. Aliás os dois guarda-redes não fizeram defesas, mas nós fomos buscar a bola três vezes à nossa baliza", sublinhou.