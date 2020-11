João Henriques: «Não podemos cometer erros com equipas desta qualidade»

Na reação à goleada sofrida diante do Sporting (0-4), o treinador do V. Guimarães assumiu que os erros individuais da equipa minhota foram fatais.





"Explicar o resultado? Muito fácil. Erros individuais a este nível, da forma como aconteceram, ditam exatamente isso. Entrámos menos bem, depois o Vitória esteve sempre por cima e depois novo erro e vamos a perder 2-0 ao intervalo. Não vamos falar em injustiças, mas sim ingratidão por aquilo que fizemos. Não podemos cometer erros com equipas desta qualidade", começou por referir, João Henriques, aos microfones da Sport TV."Entrámos bem na 2.ª parte, fizemos um golo invalidado, estamos por cima e com mais um erro individual sofremos 3-0 que deitou tudo por terra. Não tivemos capacidade de finalização. Entre o 1-0 e 2-0 temos várias situações nas quais devíamos ter mais capacidade de finalizar e lançar o jogo. São dores de crescimento de uma equipa com pouca maturidade competitiva e alguma falta de confiança. Estamos a trabalhar para melhorar isso. Precisamos de crescer com pontos e consolidar. Não soubemos estar à altura da exigência deste jogo", acrescentou o técnico."Temos 12 jogadores nas seleções, vai ser uma debandada mas vamos concentrar-nos na Taça e é esse jogo que interessa, porque o Vitória tem tradição na Taça. Equipa foi competente com bola, faltou na finalização ser mais eficaz. Temos todos de resolver e melhorar estas questões de erros individuais. Não ter estas perdas de bola. Queremos melhorar e ser uma equipa competitiva em todos os jogos. Temos de ser personalizados e competitivos, permitimos ao Sporting fazer 4 golos e é ingrato. Até ao 3-0 era uma tremenda injustiça para aquilo que estávamos a fazer, mas imperou a eficácia e a qualidade do Sporting na finalização. Vamos melhorar o que temos a melhorar."